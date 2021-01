Última cartada! Em jogo que vale o acesso, Paysandu visita o Ypiranga pela Série C

Última chance. O Paysandu faz neste sábado (16) a partida mais importante da temporada, em que o acesso à Série B está em jogo. No fechamento da fase quadrangular da Série C, o Papão visita o Ypiranga-RS, às 17h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, com transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Em caso de uma vitória bicolor, o Paysandu retorna à Segundona. Se houver empate, o Papão precisará de um tropeço do Londrina-PR, contra o Remo, no Mangueirão - no mesmo dia e horário. Se perder, o Paysandu dá adeus ao acesso. Se derrotar o Canário (e tirar a diferença de quatro gols de saldo) e o LEC bater o Leão, os bicolores podem avançar à final.

Candidato a herói

Em branco nas últimas duas partidas, mudanças no ataque podem ser realizadas. É aí que pode aparecer a estrela de Jefinho, que só atuou em quatro jogos e todos vindo do banco de reservas. Quem não tem dúvidas de que começará o duelo como titular é o artilheiro Nicolas, que afirma que o acesso é mais que um objetivo:

"Penso em todo momento, não é segredo para ninguém o quanto quero esse acesso, não é segredo para ninguém. É um sonho meu desde o ano passado. Sabemos que do lado de lá tem uma equipe que vem buscando o acesso tanto quanto a gente. Estarão jogando em casa, temos uma equipe competente e muito qualificada, chegamos no jogo dependendo só da gente. Será uma final, não tenho dúvida disso. Estamos preparados", concluiu.

Retorno

Para o confronto contra a equipe gaúcha, o clube alviceleste conta com o retorno do lateral-direito Tony, que foi expulso no banco no empate em 0 a 0 com o Londrina e ficou de fora na derrota por 1 a 0 no Re-Pa. O técnico João Brigatti avaliou a situação do Bicola para o jogo deste sábado (16).

"Estamos preparados! viemos para Erechim para buscar a vitória, sempre respeitando o adversário. É tudo ou nada e só depende de nós. Felizmente chegamos no último jogo com totais condições e só dependendo de nós, é com esse espírito que vamos à luta", concluiu.

FICHA TÉCNICA

Ypiranga-RS x Paysandu

Brasileirão Série C - 6ª rodada da fase quadrangular

Local: Colosso da Lagoa

Data e horário: sábado (16), às 17h

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (CBF/SP)

Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (CBF/RS)

Prováveis escalações

Ypiranga-RS: Deivity; Muriel, Reinaldo, Luís Eduardo e Zé Mario; Tárik, Clayton e Mossoró; Caprini, Jean Silva e Neto Pessoa. Técnico: Celso Teixeira.

Paysandu: Paulo Ricardo; Perema, Micael, Wesley Matos; Tony, PH, Wellington Reis (Uchôa), Juninho e Diego Matos (Bruno Colaço); Nicolas e Vitor Feijão. Técnico: João Brigatti.