Treinador do Paysandu, João Brigatti elogia entrega do grupo e ressalta: 'Tivemos uma partida maravilhosa'

Em seis minutos de coletiva, o treinador do Paysandu, João Brigatti, repetiu a classificação de partida 'maravilhosa' ou 'brilhante' do Paysandu que venceu o Ferroviário, em Belém, pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E também repetiu a condição de manter os pés no chão.

O fato é que João Brigatti é diretamente responsável pelo crescimento bicolor na reta final da primeira fase. Segundo ele, além das questões técnicas e táticas, é preciso reiterar a competitividade da equipe. "Tivemos uma partida maravilhosa em todos os aspectos. Estão todos de parabéns, comissão técnica, diretoria e, principalmente, os atletas. É o espírito guerreiro que está dando resultado que tanto esperamos. Mas, ainda falta muita cosia dentro do campeonato". O Papão vem de três vitórias seguidas e alcançou 25 pontos, sendo que é possível se classificar matematicamente na próxima rodada.

Nicolas

Brigatti também direcionou elogios para a entrega dos jogadores. Disse que é inquestionável o nível técnico do grupo. Em especial, citou um das referências. "O Nicolas fez uma excelente partida, foi brilhante, mesmo não fazendo gols. Ele se doou ao máximo. Está de parabéns".

O comandante bicolor ainda frisou a respeito do crescimento na reta final da fase. "É um momento decisivo. A qualidade do elenco não se discute e creio que você precisa apresentar dentro de campo. Temos conseguido êxito, até agora. É importante passarmos para a próxima fase", considerou. "Nos doamos demais, mesmo com um campo pesado frente a uma equipe difícil. Vitória brilhante e nos dá tranquilidade para trabalharmos".

Covid-19

O bom momento teve um aspecto de superação. Antes da partida, o clube foi divulgou que cinco jogadores testaram positivo para covidi-19 e foram isolados. Não foram divulgado quem são - especula-se que Juninho e Elielton estejam entre os atletas afastados momentaneamente. "São atletas que fazem falta, por outro lado, mostramos que temos um elenco forte e focado. Espero contar o mais rápido possível com os atletas"

Por fim, Brigatti ainda revelou que um analista do Paysandu, Henrique, está indo para o Fortaleza.

