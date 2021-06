Torcida do Paysandu critica goleiro Victor Souza por 'festa' com jogadores do Belo após derrota

O Paysandu vive um momento difícil neste início da Série C. A equipe bicolor foi derrotada pelo Botafogo-PB dentro da Curuzu e a postura do goleiro Victor Souza após o jogo irritou parte da torcida.

O goleiro falhou no primeiro gol da equipe paraibana e após a partida cumprimentou, abraçou e conversou com alguns jogadores do Botafogo-PB. O torcedor não gostou e criticou o goleiro no Twitter.

“Teve um churrasco depois do jogo também? Fica de sorriso no final do jogo depois de uma apresentação ridícula do teu time. Deve estar de palhaçada com a torcida, né?”

“Belo de um frango no primeiro gol e no final ficou rindo com os jogadores do Botafogo. A torcida do Paysandu merece respeito. Nós ajudamos a pagar o teu salário”

“Falha no gol adversário e resenha com eles logo após o apito final, sorridente e feliz, como se nada tivesse acontecido”

“Resenha estava boa no final do jogo. Nem aí para a derrota e depois querem fazer média com a torcida”

“Me deu muita raiva isso. Esse é o tipo de ‘profissional’ que temos que aguentar”

Só quem se importa são os bestas aqui mesmo pic.twitter.com/WnctOw5Wkt — CornetagemPSC (@CornetagemPsc) June 8, 2021

Victor Souza , 28 anos, é natural de São Paulo (SP) e chegou ao Paysandu nesta temporada. O goleiro teve seu início de carreira em clubes mineiros, com passagem pelo Cruzeiro-MG, Tipi-MG, Tombense-MG e Democrata-MG. Ficou duas temporadas no Cuiabá e foi campeão da Copa Verde 2019 em cima do Paysandu. Em 2020 Victor Souza atuou a Série B pelo CRB-AL.