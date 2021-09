Torcedores do Paysandu criticam a diretoria após permanência do meia Fazendinha em Belém

A não ida do meia Willian Fazendinha com a delegação do Paysandu para o jogo contra o Altos-PI, em Teresina (PI), gerou insatisfação por parte de torcedores do Papão nas redes sociais.

Fazendinha, de 28 anos, foi anunciado pela diretoria do Papão na semana passada e ficou à disposição do técnico Roberto Fonseca no jogo contra o Ferroviário-CE, entrando na reta final do segundo tempo, na derrota por 5 a 1 para o clube cearense. Nas redes sociais, torcedores questionaram a ausência do jogador.

Veja alguns comentários da torcida do paysandu no Twitter:

“Quando fizeram isso com o Danrlei, twitti dizendo que ao chegar ao Paysandu, fazendinha não iria jogar, mesmo não tendo meias no plantel. Batata, aconteceu! Levar o Robinho no lugar, só revela o fracasso de um clube, há muito, é escalado por empresários”

“Para que tiraram o Fazendinha do castanhal? Enfraquecer um time do interior e continuar levando Robinho para os jogos?”

“Deixaram o Fazendinha de fora? Até quando o Paysandu será comandado por empresários?

“A turma da panelinha do Roberto Fonseca. Para que contrataram o Fazendinha?”

“É uma falta de vergonha não levar o Fazendinha! Diretoria amadora”

Contratado com “status” de camisa 10, o jogador deixou o Castanhal na Série D e acertou com o Papão, porém, por opção técnica, ficou de fora dos relacionados. O jogo contra o Altos é decisivo, já que os dois clubes lutam pela classificação para a segunda fase. A partida está marcada para o sábado (18), às 17h, no Estádio Albertão. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.