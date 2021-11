Torcedores do Paysandu fazem fila para comprar últimos ingressos para o Re-Pa

Torcedores do Paysandu fizeram fila em frente ao estádio da Curuzu na tarde desta terça-feira (30) para comprar ingressos para o clássico Re-Pa, válido pelas semifinais da Copa Verde. Na espera das entradas, os torcedores enfrentaram o sol forte, mas seguiam esperançosos de um bom resultado diante do maior rival.

As filas se extendiam por dois setores do estádio da Curuzu. Uma seguia até a bilheteria que fica na travessa do Chaco, outra ia até o ponto de venda de entradas da travessa da Curuzu. As filas seguiam até a avenida Almirante Barroso.

A reunião dos torcedores foi boa para os ambulantes que trabalhavam no local. Algumas pessoas - umas vendendo churrasquinho e outras água - aproveitaram para faturar uma renda extra em frente ao estádio.

Ambulantes aproveitam para faturar uma renda extra em frente a Curuzu. (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Na manhã desta terça, o Paysandu confirmou que mais de 7 mil ingressos já haviam sido comercializados. Com o mando de campo do papão, somente a torcida alviceleste poderá entrar no estádio. Os bilhetes para o clássico custam R$30 a arquibancada e R$50 a cadeira.

Paysandu e Remo duelam nesta quarta-feira (1º), às 20h. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo pelo OLiberal.com.