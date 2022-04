Titular no Re-Pa, goleiro do Paysandu lamenta vice no Parazão, mas agradece torcida: 'Orgulhoso'

O goleiro do Paysandu, Thiago Coelho, conquistou a titularidade no gol da equipe justamente no último jogo no Parazão. No jogo de volta da final do estadual, o técnico do Papão, Márcio Fernandes, apostou em Thiago no lugar de Elias Curzel. Na tarde desta quinta-feira (7), o jogador usou o Instagram para pedir desculpas pelo vice do Paraense, mas também agradecer o apoio do torcedor.

Reencontro

As finais contra o Remo, marcaram o reencontro de Thiago Coelho com a torcida azulina e com o próprio Leão. Isso porque Thiago atravessou a Almirante Barroso no início temporada, ao trocar o Baenão pela Curuzu. O jogador deixou o maior rival do Paysandu após uma negociação que durou mais de dois meses.

Preterido

O goleiro Thiago Coelho foi contratado pelo Paysandu com status de titular. Mas, por causa de uma lesão na coxa no início do Parazão, perdeu a posição para Elias, mesmo este último sendo questionado pela torcida. Thiago Coelho havia sido titular em apenas uma partida no estadual, até o jogo final contra o Remo.