Tira pirata, veste Lobo: Marketing do Paysandu reforça importância da campanha para a montagem do elenco

Um dos principais temas do meio de semana do Paysandu foi a campanha Tira pirata, veste Lobo. Em uma ação inédita, desde o dia 25 de março o torcedor bicolor pode doar uma camisa pirata e comprar uma oficial da coleção Constelação, por R$ 50.

As grandes filas nas Lojas Lobo espalhadas por Belém e os números iniciais (cerca de 10 mil camisas vendidas no primeiro dia) corroboram para a ideia do sucesso da campanha. Isso, mesmo em meio à polêmica com a Loja Double, que citou prejuízos e que afirmou não ter sido procurada pela Lobo sobre a promoção - O Papão respondeu por meio de uma nota, em que apontou que a adesão era opcional e que 'o risco é relativo', já que a coleção já estava sendo comercializada em valor promocional.

Antes do caso, a equipe de O Liberal conversou com o executivo de marketing do Paysandu, Marcone Barbosa, que reforçou a importância da campanha para conscientizar o torcedor sobre os riscos que a pirataria pode trazer ao clube.

Quais são as metas traçadas pelo marketing para esta ação de combate à pirataria?

"'Tira pirata, veste Lobo' é parte de uma importante campanha contra a pirataria que será amplamente divulgada ao longo do tempo, dentre outras ações que já vem sendo tomadas há algum tempo. Nesta etapa, que julgamos mais relevante por atingir positiva e efetivamente nosso público-alvo, utilizamos propositalmente a ação de vendas da coleção 2021 a um preço agressivo, com objetivo de dar oportunidade de compra a consumidores que por motivos diversos não haviam vivenciado a experiência de adquirir um produto oficial Lobo. Mas este é apenas mais um passo, contribuindo para um hábito de consumo mais saudável, fazendo com que o torcedor abandone gradativamente uma prática que prejudica toda a cadeia econômica, sobretudo o Clube, que precisa deste recurso para diversas obrigações. Inclusive e em especial para montagem e manutenção de elencos competitivos".

Com o sucesso que essa ação vem tendo, podemos ver mais iniciativas semelhantes?

"Várias iniciativas: ações de informação (inclusive de produtos da coleção atual que temos em nossa linha de futebol que custam menos de R$ 100), abertura de canal de denúncias, campanha nos estádios para conscientização... Enfim, uma campanha robusta e duradoura para que nosso torcedor se conscientize cada vez mais, fazendo questão de usar produtos oficiais da marca".

O clube chegou a pensar em doar as camisas pirateadas aos mais necessitados? Como se deu a escolha por enviar para reciclagem e para onde elas foram/serão encaminhadas?

"As camisas doadas serão destinadas sem qualquer custo às empresas especializadas em reciclagem".

Quantas camisas piratas vocês arrecadaram até agora? Além disso, qual o número global de camisas vendidas até esse momento?

"Os números finais da campanha serão anunciados ao fim desta semana, com um pronunciamento oficial do clube, que faz parte da estratégia da campanha. De qualquer forma, apenas no primeiro dia da campanha cerca de 300 camisas foram arrecadadas".