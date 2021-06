Time feminino do Paysandu reinicia atividades com novidades no elenco

O Paysandu retomou as atividades do futebol feminino visando o campeonato paraense e outras competições do ano.

Os treinos das garotas do Papão estão sendo realizados num dos campos do Centro Esportivo da Juventude (Ceju) sob o comando da técnica Aline Costa.

O grupo bicolor está com duas novas jogadoras: a atacante Sâmia e a zagueira Izabel. Ambas já incorporadas ao plantel.

O Papão há anos vem batalhando pelo título paraense e para 2021 não será diferente, segundo comentário de Aline, que destaca o início do trabalho.

“Estamos nos preparando para o estadual, que tem previsão para o mês de agosto. Começamos nossos treinos em maio, logo após o decreto do governador do Estado que atualizou o bandeiramento para amarelo permitindo a gente treinar com cuidados e obedecendo os protocolos sanitários”, diz.

O Paysandu deve realizar jogos treinos ou amistosos fora de Belém, desde que seja convidado por algum clube do interior. Sobre reforços, Aline contou que outras jogadoras podem chegar ao elenco aliceleste.