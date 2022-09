Thiago Coelho sobre eliminação do Paysandu na Série C: 'responsabilidade é nossa'

A eliminação do Paysandu no quadrangular de acesso da Série C foi alvo de entrevista coletiva nesta quarta-feira (21) no estádio da Curuzu, em Belém. O goleiro Thiago Coelho disse que "não sabe o que aconteceu" para que o Papão tivesse uma brusca queda de rendimento no na fase final da Terceirona. Apesar disso, ele disse que a resposta para as derrotas repentinas pode estar na formação da equipe para a competição.

"Desde o início do ano o Paysandu tinha poucos jogadores. Nosso time foi contratado ao decorrer da temporada e não é fácil você fazer um trabalho assim. Apesar disso, a responsabilidade de não ter alcançado o objetivo é nossa. Sabemos que fizemos um bom trabalho e acho que a diretoria deve manter uma boa base pro ano que vem", disse o goleiro Thiago Coelho.

Depois da participação Bicolor na Série C, a diretoria alviceleste deve anunciar a dispensa de alguns jogadores. Uma reunião nas próximas semanas vai definir quem fica ou não na Curuzu para a disputa da Copa Verde deste ano, que começa no final de outubro.

Questionado sobre o "clima" do elenco para a competição regional, Thiago Coelho disse que o único objetivo alviceleste no torneio será o título. Vale destacar que o Paysandu é um dos maiores campeões da Copa Verde, com dois títulos conquistados.

"Queremos mostrar pro nosso torcedor que estamos prontos para a Copa Verde. Sempre soubemos que a competição poderia acontecer, então temos que levantar a cabeça o mais rápido possível, ver o que a diretoria vai propor pra gente, fazer o nosso trabalho e sair de campo com o título", explicou.

Na Série C, o Paysandu ainda cumpre tabela neste sábado (24). Às 17h, o Papão encara o Vitória-BA, na Curuzu, pela última rodada do quadrangular. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.