Técnico do Paysandu será anunciado apenas na sexta-feira, garante presidente 

Apesar da expectativa para que o novo técnico do Paysandu fosse anunciado ainda na segunda-feira, os planos da diretoria são outros. O Paysandu vai anunciar o novo técnico apenas na sexta-feira (21). A confirmação foi do presidente do clube, Maurício Ettinger, em breve contato com a reportagem de O Liberal.

Enquanto isso, alguns nomes estão surgindo em meio as especulações sobre quem pode ser o novo comandante do Paysandu. É o caso de Marcio Fernando, ex-Remo e Vila Nova, e do Paulo Roberto Santos, que também está na mira do São Bento. Mas a decisão final do clube bicolor será conhecida apenas no fim desta semana.

Enquanto isso, o auxiliar técnico Wilton Bezerra e o preparador físico Roberto Onety vão preparando o time bicolor para a decisão do Campeonato Paraense. O jogo de volta contra a Tuna será no domingo (23), às 17 horas, na Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.