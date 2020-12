Técnico do Paysandu garante força máxima contra o Remo: 'Temos que ir com o que tem de melhor'

O Paysandu encara o Remo neste sábado (5), às 17 horas, no Mangueirão, e o técnico João Brigatti garantiu que vai entrar em campo com força total para conseguir um bom resultado.

“É um jogo importante que movimenta as duas torcidas de Belém, principalmente a nossa. Sei que todos (torcedores) vão nos ajudar, no apoiando mentalmente, mandar energia positiva para que o elenco entre focado e determinado para manter a fase muito boa no campeonato. Acredito que em clássico não tem como ir com uma equipe fragilizada ou mesclado. Nós temos que ir com o que tem de melhor. Pensando jogo a jogo. E o clássico é muito importante. Não pode brinca em uma situação dessa. Nem passa pela nossa cabeça. Esperamos contar com força máxima e manter regularidade no campeonato”, comentou.

Na partida que encerra a primeira fase da Série C, Remo e Paysandu vão se enfrentar estando classificados. Por isso, o técnico acredita que o confronto vai ser mais tranquilo em alguns momentos.

“Acho que o clássico será solto, leve. Mas também pegado e muito disputado por se tratar de uma clássico. A vitória é sempre fundamental. E te dá uma tranquilidade ao longo da semana para trabalhar. Te deixa mais confiante para partidas difíceis. Sempre respeitando maior rival, mas vamos impor o jogo e o nosso ritmo”, afirmou Brigatti, acrescentando que não quer escolher qual chave ficar no quadrangular, mas que sabe que serão novas batalhas.

“No próximo jogo já é guerra. Da forma que o Paysandu se classificou, nessa arrancada que tivemos nos últimos seis jogos acho que não tem porque escolher clube ou chave para enfrentar. Acho que todos são de respeito. Independente da chave que a gente cair devemos respeita o adversário e fazer jogo a jogo. Porque o objetivo nosso está bem traçado que é o acesso para a Série B”, finalizou.

A partida entre Remo e Paysandu terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.