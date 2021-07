Técnico do Paysandu fala em mudanças contra o Altos-PI e garante: 'Temos que saber jogar no nosso estádio'

O técnico Vinícius Eutrópio garantiu na coletiva desta sexta-feira (16) que o Paysandu deve ter mudanças contra o Altos-PI. O jogo será nesse sábado (17), às 19 horas, na Curuzu, pela oitava rodada da Série C.

“Deve ter mudanças, algumas táticas, e também pensando na melhoraria e vitória. A atitude os jogadores estão tendo desde o início do campeonato. Logo na primeira partida observei isso. Temos que saber e aprender jogar dentro do nosso estádio. Falta a gente ser eficiente e eficaz. Nisso precisamos melhorar”, comentou.

Vinícius Eutrópio ainda destacou que o time ainda está em evolução, mas prevê uma postura melhor e mais eficiente contra o Altos-PI. Outro ponto foi a questão da finalização. O Paysandu consegue chegar ao campo adversário, mas erra no passe final. Foi assim no jogo contra o Ferroviário-CE, que terminou na derrota de 2 a 0.

“A gente sempre tem a evoluir. Após a partida no qual conseguimos a segunda vitória seguida fora de casa eu falei que ainda tinha muito a evoluir. Era apenas a sexta partida do time e agora vem a quarta em casa. Tem jogadores chegando, mudam-se as características, necessitávamos disso para ter alternativas maiores durante os jogos. Temos pecado na finalização. Trabalhamos muito esses itens porque sabemos que vai acontecer no jogo e nessa semana a ênfase foi maior ainda e com a chegada desses jogadores, artilheiros, acostumados a finalizar, isso vai nos favorecer”, afirmou.

O jogo entre Paysandu e Altos marca o encontro entre o pior mandante e o pior visitante. Para o técnico bicolor, isso precisa ser deixado de lado e o time precisa estar concentrado.

“A estatística influencia até o momento do apito inicial. Isso não tem relevância. Temos que cuidar e estudar bem o adversário. A gente respeita o Alto, mas sabemos qual pode ser o sistema de jogo aqui. Acreditamos que vem com três zagueiro ou volantes fazendo linha de cinco e temos que saber ter a tranquilidade e girar a bola no momento certo. Não é forçando, temos que controlar, criar as oportunidades e elas aparecendo temos que ser eficaz”, afirmou.

A partida entre Paysandu e Altos-PI terá transmissão lance a lance em O Liberal.com, com pré e pós jogo no Youtube e Facebook de O Liberal.