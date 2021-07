Técnico do Paysandu exalta postura contra o Tombense após expulsão: 'Não abrimos mão de jogar'

Roberto Fonseca estreou com vitória no comando do Paysandu. E o roteiro foi ainda mais simbólico: com um jogador a menos desde os 16 minutos do primeiro tempo, o triunfo sobre o Tombense encerrou o incômodo jejum em casa, que perdurava desde maio. Ciente de que teve pouco tempo para fazer grandes mudanças táticas, o técnico bicolor exaltou a entrega e o poder mental dos jogadores.

“Não tem como a gente falar em postura ou em montagem. O que temos para falar é que mantivemos os três atacantes. Perdemos o Ratinho e continuamos com esses três atacantes. Claro, a gente tentou marcar um pouco mais baixo, uma coisa natural, e ao mesmo tempo buscando velocidade para que pudesse chegar ao gol adversário, tanto é que foi isso que nos levou à feitura do gol no começo do segundo tempo”, explicou.

Mesmo em inferioridade numérica, o Paysandu não chegou a ser dominado pelo adversário e soube explorar as oportunidades.

“Não abrimos mão de jogar. Continuamos praticamente com três atacantes. Acho que isso foi um fator preponderante para que a gente pudesse ter buscado essa vitória mesmo com toda essa adversidade de um homem a menos desde o começo do primeiro tempo”.

O placar foi suficiente para recolocar o Papão na zona de classificação da Série C, independente dos demais resultados da rodada. A meta, agora, é seguir no G4 e embalar de vez na competição, agora sem o peso do jejum na Curuzu.

“Nós precisávamos da vitória, não tem como pensar diferente, para que a gente pudesse voltar novamente a vencer dentro da nossa casa aqui na Série C, voltar também a estar entre os quatro. Então era fundamental essa vitória, ainda mais da maneira que ela veio. Veio de uma forma heróica, de uma entrega absurda dos jogadores. Isso foi preponderante nessa partida”, concluiu Fonseca.

O próximo desafio do Paysandu será contra o Botafogo-PB, no Almeidão, no dia 8 de agosto