Acabou o jejum! Mesmo com um a menos, Paysandu vence Tombense na Curuzu

O Paysandu voltou a vencer em casa. Com o gol de Diego Matos, no segundo tempo, o Papão superou o Tombense na Curuzu e encerrou a incômoda sequência sem triunfos em casa pela Série C. Além de quebrar a "zica", a vitória na estreia do técnico Roberto Fonseca colocou o time paraense de volta na zona de classificação do Grupo A.

Mesmo jogando com um a menos desde o primeiro tempo - Ratinho foi expulso aos 16 minutos - o Alviceleste chegou aos 16 pontos e alcança a 3ª colocação da chave, atrás somente de Volta Redonda e Botafogo-PB. A distância para o líder é de apenas um ponto. O Tombense, melhor ataque do torneio, teve interrompida a sequência de quatro jogos sem perder e estaciona nos 14 pontos, sai do G4 e cai para o 5º lugar.

. Veja como foi o jogo lance a lance

O próximo compromisso bicolor é contra o Botafogo-PB, fora de casa. A partida será no próximo domingo (8), às 18h, no Almeidão.

O jogo

Roberto Fonseca implementou duas mudanças no time com relação ao empate da rodada anterior: sacou Paulinho e Danrlei para as entradas de Paulo Roberto e Thiago Santos. Os bicolores iniciaram com uma equipe mais leve e espírito determinado, tentando pressionar a saída do adversário.

Mas o excesso de vontade trabalhou contra o Papão com poucos minutos de jogo. Ratinho recebeu dois cartões amarelos - aos 13 e aos 16 minutos - e deixou a equipe com um jogador a menos logo na primeira etapa. Bruno Paulista também recebeu amarelo aos 31, por carrinho atrasado.

Pouco efetivo

Apesar da superioridade numérica, o Tombense não foi perigoso. Teve mais posse, rodou pelo campo bicolor, mas só conseguiu chegar arriscando chutes de longe, buscando se fazer valer do campo molhado pela chuva. Faltou acertar o alvo. A melhor chegada do time mineiro foi aos 31, quando Rubens aproveitou cruzamento da direita e mandou para fora.

Do outro lado, o Paysandu, desde a expulsão de Ratinho, tinha problemas para reter a bola. Forçado a se preocupar mais com a marcação, Bruno Paulista teve poucas oportunidades para arriscar de longe. As melhores jogadas dos bicolores foram o lançamento de Luan Santos para Marlon, que finalizou bem aos 26 e a bola passou tirando tinta da trave; e quando Marlon tentou retribuir e cruzou na área aos 44, porém Luan desviou por cima.

Segundo tempo

Roberto Fernandes mexeu no intervalo para apostar em contra-ataques. A troca de Bruno Paulista por Marino foi para evitar nova expulsão, já que o volante estava amarelado, mas a entrada de Rildo na vaga de Thiago Santos deu velocidade ao Paysandu.

Do outro lado, Guanais apostou no tudo ou nada. Sacou o volante Eduardo para colocar mais um homem de frente: Rodrigo Carioca. Mas o time mineiro continuou pouco criativo e previsível. Numa dessas, Rildo pegou sobra no meio, iniciou a arrancada e colocou Marlon em velocidade na direita, que pegou a defesa do Tombense aberta. O camisa 10 só fez rolar para Diego Matos na entrada da área, que, livre, estufou as redes: 1 a 0.

Papão bem postado

O Gavião-Carcará de Minas Gerais não soube usar o homem a mais em campo. As bolas aéreas foram facilmente cortadas pelo time alviceleste, que seguiu bem nos contragolpes. Rildo desperdiçou boa chance aos 30, mas foi ganancioso e, ao invés de deixar Grampola livre na cara do gol, finalizou mal para fora.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 1 x 0 Tombense - 10ª rodada da Série C (Grupo A)

Local: Estádio Banpará Curuzu (Belém-PA)

Horário: 17h

Arbitragem

Central: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (AB/RJ)

Assistente 1: Gabriel Conti Viana (AB/RJ)

Assistente 2: Rafael Sepeda de Souza (CD/RJ)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (CD/PA)

Gol: Diego Matos 16/2T.

Cartões amarelos: Bruno Paulista, Ratinho (PAY) / Eduardo Neto (TOM).

Cartão vermelho: Ratinho.

Paysandu: Victor Souza; Marcelo, Perema, Denilson e Diego Matos; Bruno Paulista (Marino), Paulo Roberto (Jhonnatan) e Ratinho; Marlon (Robinho), Thiago Santos (Rildo) e Luan Santos (Grampola).

Técnico: Roberto Fonseca.

Tombense: Felipe Garcia; Yago, Bruno Bispo (Ramon Pereira), Moisés Lucas e Manoel; Eduardo Neto (Rodrigo Carioca), Jean Lucas e Gustavo Cazonatti (Falcão); Marquinhos (Vitinho), Rubens e Cássio Ortega (Pedrão).

Técnico: Rafael Guanaes.