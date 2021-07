Árbitro erra e dá gol do Paysandu contra o Tombense para outro jogador

Um erro simples acabou acarretando na necessidade do Paysandu ter que acionar a CBF. Na partida deste sábado (31), contra o Tombense, Diego Matos marcou o gol que deu a vitória do Papão sobre o Tombense, pela 10ª rodada da Série C. Porém o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo marcou errada a súmula.

Na visão do juiz da partida, o gol teria sido marcado pelo atacante Luan Santos, e não pelo lateral-esquerdo bicolor. O clube paraense já informou que irá acionar a CBF na próxima segunda-feira (2) para corrigir a marcação e dar a autoria a Diego Matos. Detalhe: Luan sequer participou da jogada.

Veja os melhores momentos da partida:

Oriundo da base, o lateral-esquerdo balançou as redes pela terceira vez com a camisa bicolor. E não poderia ser mais marcante: o gol deste sábado encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer em casa - o último foi a final do Campeonato Paraense, contra a Tuna, no dia 23 de maio.

Até mesmo por isso Diego Matos celebrou bastante o feito deste sábado. “Feliz por fazer mais um gol com a camisa do Paysandu, mais feliz ainda pela vitória. O grupo está de parabéns por tudo o que fez no decorrer do jogo. Infelizmente ficamos com um jogador a menos logo no início, mas o que valeu hoje foi a superação de todo o grupo", reforçou.

A expectativa do jogador bicolor é que o bom resultado em casa, até mesmo pela forma que se deu, empolgue e embale de vez o time na Terceirona.

“A gente sabia que vinha pecando bastante dentro de casa, mas agora essa vitória vai servir para arrancar de vez na tabela e conseguir, o quanto antes, a nossa classificação”, concluiu o lateral-esquerdo.

O Paysandu só volta a campo no próximo final de semana. A partida será domingo (8), contra o Botafogo-PB, no Almeidão, na Paraíba.