Técnico do Paysandu 'esconde' time da estreia, mas afirma: 'Não que seria a equipe ideal'

O Paysandu estreia no Parazão contra Bragantino nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Curuzu. Às vésperas do duelo, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, fez mistério quanto ao time titular. No entanto, afirmou que a equipe escolhida ainda não é a escalação ideal.

"Falar sobre a melhor formação, seria muito cedo para isso. Dentro do nosso plantel, existem jogadores que podem ser titulares, que possam ganhar a titularidade. Isso vai depender muito dos jogos, da aplicação nos treinamentos. Para o momento, seria a melhor formação. Mas não que seria a equipe ideal", afirmou.

Antes do primeiro jogo à frente do Papão, Márcio relembrou também a passagem como jogador pelo clube. Na década de 1980, conhecido na época como Marcinho, o então ponta-esquerda foi campeão paraense em 1981 pelo Paysandu:

"Quando estive aqui, era um garoto de 18 anos. Foi o meu primeiro clube, a não ser o Santos. Saí emprestado ao Paysandu. Foram momentos maravilhosos, fomos campeões paraenses, tivemos uma ótima participação no Brasileiro. Realmente passa um filme. Agora volto como treinador, para a primeira partida nossa perante a torcida. Esperamos começar com o pé direito, fazer uma grande partida e vitória. Mas a gente sabe que vamos enfrentar uma equipe que vem determinada", concluiu.