Técnico do Paysandu avalia período de preparação para o estadual: 'Pouco, mas produtivo'

O Paysandu está na reta final de preparação para estreia no Campeonato Paraense 2021. O jogo será contra o Castanhal, no domingo, às 10h30, no estádio Banpará Curuzu. O time bicolor volta para capital paraense na manhã desta sexta-feira (26) após o curto período de pré-temporada em Barcarena. O técnico Itamar Schulle falou sobre o período de treinamento longe de Belém.

“Trabalhamos bem. Pegamos um grupo que trabalho bem a parte f[física e muscular. Procuramos evoluir nisso. Acrescentamos trabalho técnico e no dia a dia vai vendo a evolução. Foram poucos dias de treinamento. Só 10 dias. Tivemos 16 trabalhos até a estreia. Pouco, mas foi bem produtivo e estamos felizes com o empenho. Vamos esperar que jogo a jogo vai evoluindo e progredindo”, garantiu.

Segundo Itamar, ele tem uma ideia da escalação para enfrentar o Japiim, mas ainda vai tirar dúvidas nos treinos em Belém.

“A equipe está definida na nossa mente. Mas ainda temos treinamentos para realizar e a gente vai definir. Não tivemos condição e fazer coletivo. E estamos vendo os trabalhos e, dentro disso, estamos tirando as conclusões. E agora vamos decidir e colocar em campo no domingo contra o adversário”, afirmou.

Na escalação, a única certeza é que o técnico Itamar Schulle não vai ter um lateral direito de ofício. Israel não está regularizado e Ruy só deve ser integrado ao elenco nesta sexta-feira.

“Ruy ainda nem se apresentou. Todos os jogadores que chegam vão para exames médicos, de covid-19. Talvez para segunda ou terceira rodada esteja à disposição”, disse o treinador do Paysandu.

A partida entre Paysandu e Castanhal terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.