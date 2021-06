Técnico avalia que vitória sobre o Jacuipense traz tranquilidade de volta ao Paysandu

O Paysandu dominou o Jacuipense quase que do início ao fim e, diferente da rodada anterior, construíu a vitória com certa tranquilidade. Organizado, consciente e seguro defensivamente, o Papão girou bem a bola pelo campo até chegar aos gols da vitória por 2 a 0 sobre o time baiano.

Em entrevista coletiva após o jogo, Vinícius Eutrópio comemorou o resultado e avaliou que, após uma semana bastante conturbada - com dispensas e cobranças - a equipe ameniza a crise.

"A vitória é boa em qualquer momento. Quando está ganhando, ganhar mais vezes é melhor. Mas ela [a vitória sobre o Jacuipense] dá tranquilidade no clube em si. É importante, todo mundo respira vitória. O clube respira vitória, a torcida também. É sempre importante trabalhar esse aspecto, principalmente a forma como foi hoje", avaliou.

Disposição e organização foram a tônica da atuação alviceleste no Pituaçu, em Salvador (BA). O técnico destacou que o time está consciente da resposabilidade de buscar a recuperação na Série C após tanta cobrança da torcida.

"O grupo já tem essa responsabilidade, sempre, vestir essa camisa do Paysandu, sabe da grandeza. São jogadores experimentados de outras equipes. Acho que a nossa semana foi muito bem construída, em todos os aspectos, e isso refletiu no jogo de hoje", afirmou.

Mesmo fora de casa, o Papão se manteve no controle do jogo. "Tivemos, sim, calma nos momentos primordiais, nos momentos de pressão deles. Tivemos posse de bola e foi um jogo, até certo, em que não tivemos sustos, porque construímos, do inícios ao fim, bem essa vitória", concluiu Eutrópio.

O Paysandu só volta a campo no próximo sábado (19), em casa, contra o Volta Redonda.