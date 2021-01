Talismã! Destaque do meio-campo do Paysandu jamais perdeu para o Remo

Antes do clássico Re-Pa de domingo (10), o Paysandu teve uma notícia positiva. Um dos principais jogadores do clube, o volante Anderson Uchôa retornou aos treinos e deve ser opção para o técnico João Brigatti, ao menos no banco de reservas.

Mas mais do que um "reforço" para o Papão, a volta do volante é uma espécie de talismã para o time, como mostram os números. Desde o início de 2019 na Curuzu, Uchôa jamais perdeu um clássico para o Leão.

Números

Em dois anos de Bicola, o meio-campista já atuou em oito clássicos: o jogador soma cinco vitórias e três empates. Aliás, Anderson Uchôa já marcou dois gols em cima do maior rival. Um deles foi no jogo da volta da final do Parazão de 2020, que deu o título estadual ao Paysandu após três anos na seca.

Curiosidade

A importância do volante para o clube fica ainda mais evidente quando notamos que, desde que chegou à Curuzu, o Paysandu nunca venceu o Remo sem o seu "motorzinho" do centro de campo. São três jogos, duas derrotas e um empate.

Resta saber se no domingo, no banco de reservas, o jogador será novamente uma espécie de talismã bicolor. Isso descobriremos a partir das 18h, no Mangueirão, com transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.