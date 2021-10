Tá pegando! Paysandu teve prejuízo de mais de R$20 mil no jogo contra o Castanhal na Curuzu

No jogo entre Paysandu x Castanhal, na última quarta-feira (28), pela Copa Verde, o clube alviceleste entrou em campo e teve um baita prejuízo financeiro. A equipe jogou em casa, no Estádio da Curuzu e apenas 76 torcedores pagaram ingresso, além de 311 sócios-torcedores, com isso, o Papão margou um prejuízo de mais de R$22 mil.

O borderô da partida foi divulgado no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmou que o Paysandu pagou para jogar contra o Jappim na Curuzu. A arrecadação alviceleste na partida foi de apenas R$4.555, para uma despesa total de R$27.052, tendo um prejuízo de R$22.497.

Borderô da partida entre Papão x Japiim (Reprodução / FPF / CBF)

Essa não foi a primeira vez em que o Papão teve prejuízo em jogos com público nesta temporada. Na partida contra o Penarol-AM onde o Paysandu goleou por 6 a 0, pela segunda fase da Copa Verde, o clube alvceleste amargou um prejuízo de R$20.348,30.