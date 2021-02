Sondado pelo Paysandu, meia Jhonnathan revela pendências com o Náutico-PE

O meia revelado pelo Remo e com passagens pelo Paysandu, Jhonnathan desconheceu que foi sondado pelo Paysandu para a temporada de 2021. Ele negou que tenha recebido alguma proposta do time bicolor e afirmou que possui contrato com o Náutico-PE até final do ano.

“Tenho contrato com o Náutico até o final do ano, então pra sair do clube tenho que resolver algumas situações que o clube tem em aberto comigo. Não chegou nada até a mim no momento”, afirmou o atleta, questionado sobre uma possível proposta bicolor.