Paysandu pode repatriar meia, revelado pelo Remo e com passagens pela Curuzu

O Paysandu pode confirmar, a qualquer momento, a contratação do meia Jhonnatan, paraense de 28 anos, atualmente no Náutico-PE. A reportagem obteve a informação, confirmada pelo diretor executivo de futebol do Náutico, Ari Barros. A negociação ainda não está concluída pelo fato de Jhonnatan ter contraído covid-19, explicou Barros.

Como de praxe, o Papão não comenta especulação, informou a Assessoria de Comunicação bicolor. A reportagem tenta contato com os agentes que representam o atleta.

Jhonnatan foi revelado na base do Remo em meados de 2012. Em 2015, foi jogar a Série B pelo Paysandu. Desde então, passou por clubes tradicionais do futebol brasileiro, entre eles, Ceará e Náutico-PE.

Por enquanto, o Paysandu anunciou oficialmente três contratações: o goleiro Victor Souza, o lateral-direito Júnior, além do atacante Ari Moura