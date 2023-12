Sondado para retorno ao Paysandu, Fábio Sanches deixa a Ponte Preta e assina com Botafogo-SP

Na manhã desta quarta-feira (13), o Botafogo-SP anunciou a contratação do zagueiro Fábio Pizarro Sanches como reforço para a equipe. O jogador de 32 anos, que estava na Ponte Preta por três temporadas, assinou contrato com o Pantera até o final da temporada 2024.

Natural de São José dos Campos, Sanches deu início à sua trajetória no futebol em 2009 nas categorias de base do Avaí e fez sua estreia como profissional no Mogi Mirim. Em seu retorno ao Avaí em 2016, após passagens por clubes como XV de Piracicaba e Paysandu, foi parte da equipe que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Pelo bicolor paraense, conseguiu um feito histórico, que foi o acesso à Série B após uma emocionante campanha na terceira divisão, que lhe rendeu a admiração e o carinho do torcedor bicolor.

Durante os cinco anos em que defendeu o Goiás, também contribuiu para a campanha que resultou na promoção do clube à primeira divisão do Brasileirão em 2018. Além desses clubes, o jogador acumula experiência atuando pelo América-RN, ASA e Atlético Sorocaba.

Para a temporada de 2024, o Botafogo-SP terá pela frente o Paulistão, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro, sob o comando do treinador português Paulo Gomes.

A preparação pré-temporada do Tricolor de Ribeirão Preto começará em 26 de dezembro, enquanto a estreia no estadual está marcada para 21 de janeiro, em casa, contra o Santos.