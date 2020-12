Meia do Paysandu garante conhecer adversário do quadrangular: 'Vamos tirar proveito'

O próximo confronto do Paysandu será neste domingo (13) contra o Ypiranga-RS, às 18h, no estádio do Mangueirão, pelo quadrangular final da Série C. O meia Alex Maranhão admitiu que os jogadores já possuem informações sobre o próximo adversário. “Sabemos que é um time gaúcho que marca muito forte. Estamos municiados de informações e vamos tirar proveito disso no domingo”, comentou.

Uma semana após a última rodada da primeira fase da Terceirona, contra o Remo, o Paysandu vem treinando para encarar o time gaúcho, pois esse quadrangular possui uma grande importância para o time bicolor, cujo objetivo é o acesso à Série B - fato não obtido em 2019. “Nós estamos trabalhando desde segunda-feira, iniciamos a semana trabalhando focados no Ypiranga (RS), nesses desafios que temos pela frente. Sabemos da importância desse quadrangular, não só pelos atletas, mas para instituição Paysandu”, afirmou Maranhão.

Elogios ao treinador

Alex Maranhão falou que, após a chegada do técnico João Brigatti, o sistema bicolor evoluiu a ponto de se transformar na segunda melhor defesa da fase anterior da competição.

“Os números do Paysandu, desde a chegada do técnico Brigatti, foram primordiais. Nossa equipe passou a tomar poucos gol e a fazer mais gols. Os atletas da equipe estão fazendo gols e tiram a responsabilidade apenas dos atacantes”, finalizou.

O Paysandu tomou 14 gols em 18 jogos, ou seja, média inferior a 1 por partida. Com relação ao ataque, são 25 gols considerando a mesma quantidade de jogos. A partida entre Paysandu e Ypiranga-RS terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.