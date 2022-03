Treinador do Paysandu diz que vitória contra o Águia 'dá confiança para enfrentar o Remo'; veja

O placar de 2 a 0 deu aos bicolores o passaporte à final do Parazão. Na avaliação do técnico Márcio Fernandes, o time se comportou bem em campo e conseguiu absorver as instruções táticas, que fizeram da partida um teste de fogo para a decisão, contra o Clube do Remo.

“Acho que eles estão se esforçando ao máximo, num campeonato difícil, com viagens desgastantes. Eles mostram comprometimento com a equipe do Paysandu e essa camisa. Assim conseguimos vitórias, nos dá força para continuar no caminho certo”.

Sobre o desempenho individual dos atletas, Márcio mostrou-se preocupado com as baixas durante o jogo. Deixaram o campo João Paulo, Bileu e o atacante Danrlei, que saiu amparado pelos médicos do clube, reclamando de fortes dores na coxa. O atacante deve ser examinado nesta segunda-feira.

“Tivemos que fazer algumas modificações forçadas. Isso fez com que a equipe perdesse um pouco de entrosamento. Normal. Tivemos momentos no segundo tempo fora do normal, nos equilibramos, mandamos no jogo e tivemos chance de fazer até o terceiro. Mas são coisas que temos que conversar. O tempo de trabalho é curto e dificulta nosso programa como treinador”, acredita.

Fernandes elogiou a atuação dos atacante Henan. Este, marcou o seu primeiro gol na temporada, tirando uma pressão enorme das costas, que segundo o comandante é prejudicial. “O Henan é um jogador que acreditamos muito, pois onde passou foi artilheiro e fez gol. Aqui acontece isso. Tivemos o Nicholas na mesma situação, mas isso não tira o brilho do jogador. A gente acredita muito. Hoje ele fez um gol e vai dar confiança, tira o peso de marcar o primeiro. Essa ansiedade atrapalha. A mesma coisa acontece com o Toscano, que tem qualidade e vem ansioso pelo gol”.

Sobre Danrlei, o atual artilheiro do time na temporada, com seis gols, Márcio foi enfático. “O Danrlei é um jogador que sempre teve o combate como ponto forte, mas a finalização ruim. A gente trabalhou, deu tranquilidade, assim como ocorreu com o Zeca, no Londrina. E hoje, o Danrlei está mais sereno para finalizar, se coloca melhor. Ele tem entendido e colaborado. É persistência dele também, pois qualidade não falta”.

No próximo domingo, os bicolores começam a decidir o Parazão contra o Clube do Remo. Até lá, o grupo deve passar por alguns ajustes a fim manter o bom desempenho nos últimos jogos. “Eu acho que foi uma campanha maiúscula, de um time montado em muito pouco tempo. Começamos muito bem, houve uma oscilação e um decréscimo de confiança após o CSA. Hoje estamos voltando a jogar o que a gente pode e isso nos dá confiança para enfrentar o Remo”, completa.