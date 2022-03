Paysandu inicia venda de ingressos para jogo de volta da final do Parazão; veja

O Paysandu Esporte Clube anunciou o início da venda de ingressos para a segunda partida da final do Campeonato Paraense, que será disputada no próximo dia 6 de abril, na Curuzu, a partir das 20 horas. O confronto é o segundo da grande final, que coloca frente a frente os dois maiores rivais do futebol amazônico, num confronto que volta a se repetir na final depois de dois anos.

Os valores dos ingressos já estão definidos. O torcedor que optar pela arquibancada vai pagar R$ 50,00, enquanto o bilhete das cadeiras cativas saem por R$ 80,00.

Os interessados podem acessar o seguinte endereço compra dos ingressos:

https://futebolcard.net/paysandu/ingressos-paysandu.html