Série C: Cotado para Copa do Mundo de 2022, Raphael Claus vai apitar jogo entre Ypiranga e Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a escala da arbitragem para o jogo decisivo da Série C entre Ypiranga e Paysandu, marcado para sábado, às 17 horas, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

O árbitro será Raphael Claus, que é FIFA, e, ao lado de Wilton Pereira Sampaio, está cotado para a Copa do Mundo de 2022. Aos 41 anos, Claus é personal training e pertence ao quadro da FIFA desde 2015. Ele é considerado um dos melhores árbitros do futebol brasileiro nos últimos anos. O último jogo apitado por Raphael Claus foi a vitória do Vasco da Gama em cima do Botafogo por 3 a 0, realizado no último domingo, em São Januário.

Os assistentes serão Marcelo Carvalho Van Gasse, que também é FIFA, e Daniel Paulo Ziolli. Eles são todos paulistas. O quarto árbitro será Lucas Guimarães Rechatiko Horn, do Rio Grande do Sul.

A partida entre Ypiranga e Paysandu é válida pela última rodada do quadrangular final da Série C e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.