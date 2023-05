Série C: Contra o Manaus, Paysandu tenta voltar ao caminho das vitórias

Com um empate e três derrotas, o técnico do Paysandu, Marquinhos Santos, amarga um começo complicado. A equipe bicolor tem a chance do primeiro triunfo neste domingo (21), às 19h, contra o Manaus, no Estádio da Curuzu.

Nas últimas semanas, o Paysandu jogou Copa Verde (derrota para o Goiás), Série C (goleado pelo Ypiranga-RS) e Parazão (empate com o Cametá). Em todas, o Bicola não conseguiu vencer. O último triunfo foi na estreia da Terceirona contra a Aparecidense.

Para o duelo, o técnico Marquinhos Santos volta a contar com alguns dos nomes que reforçaram o Paysandu nas últimas semanas. Entre eles, o volante Nenê Bonilha. O atacante Vinícius Leite, que vinha se recuperando de um incômodo no joelho nos últimos dias, não foi confirmado. Portanto, permanece como dúvida.

Tabela

O Paysandu tenta a recuperação em um confronto Pará x Amazonas. Antes do começo da quarta rodada, o Papão ocupava a 15ª posição na tabela da Série C com três pontos e poderá entrar na zona de rebaixamento da competição em caso de derrota e combinação de resultados. Já o Manaus iniciou na sétima colocação com seis pontos.

Transmissão

Paysandu x Manaus duelam pela Série C com transmissão lance a lance pelo O Liberal, já a Rádio Liberal FM fará a transmissão no YouTube e na frequência 97.5MHz.

Ficha técnica

Paysandu x Manaus

Data: 21/05/2023 (domingo)

Local: Curuzu

Horário: 19h

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Paysandu: Gabriel Bernard; Wanderson, Genilson, Naylhor e Eltinho; Paulo Henrique, Arthur e João Vieira; Bruno Alves, Vicente (Vinícius Leite) e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos.

Manaus: Reynaldo; Lucas Mota, Douglas, Bruno Bispo e Charles; Dieyson, Gustavinho e Tonini; Henan, Jean Carlo e Franklin.

Técnico: Higo Magalhães