Série C: contra Aparecidense, Paysandu vai reencontrar zagueiro campeão paraense em 2020

O Paysandu encara a Aparecidense-GO neste sábado (18), às 19h, pela 11ª rodada do Brasileirão da Série C. A partida contra os goianos, além de significar para o Papão a manutenção no topo da tabela, marca um reencontro importante. O zagueiro Wesley Matos, que defendeu as cores do Bicola em 2020, hoje é do clube goiano.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo.Recêêêba!

Há dois anos, Wesley fez parte do elenco do Paysandu que "bateu na trave" do acesso à Série B. Naquela temporada, o Paysandu contava com Nicolas, Vinícius Leite e Anderson Uchôa. Após uma boa campanha na primeira fase e o início forte no início do quadrangular final, o Bicola perdeu as duas últimas partidas e deu adeus à Segunda Divisão.

VEJA MAIS

Apesar disso, Wesley foi um personagem importante naquele ano do Papão. Com a camisa bicolor ele disputou 47 jogos na temporada e marcou quatro gols. De quebra, o zagueiro ainda conquistou o título paraense daquele ano.

Além de Wesley, outro jogador da Aparecidense com passagem pelo futebol paraense é o atacante Joãozinho, que defendeu as cores do São Raimundo em 2019. Na ocasião, a equipe disputou o Parazão, a Série D e a Copa do Brasil.

Acompanhe a partida entre Paysandu e Aparecidense em transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.