Série C: Com retornos, Paysandu divulga relacionados para jogo com o Botafogo-PB

No jogo em que a torcida bicolor retorna aos estádios, o Paysandu recebe o Botafogo-PB nesta segunda-feira (11), às 20h, na Curuzu. O técnico Roberto Fonseca, aliás, divulgou a lista de relacionados com quatro desfalques e os retornos do meia Ruy e do volante Paulinho.

De volta

Nas últimas semanas, Paulinho e Ruy foram vetados pelo departamento médico por incômodos musculares. O volante esteve de fora dos últimos quatro jogos. Já o meia perdeu as duas partidas passadas do Bicola. Ambos os atletas foram vetados pelo departamento de saúde por sentirem um desconforto muscular.

Ausências

Com uma lesão na coxa esquerda, o atacante Robinho segue sob os cuidados, assim como o atacante Tcharlles, que ainda se recupera de uma fratura na região da costela. Já os laterais Marcelo e Leandro Silva, que sentiram dores na coxa esquerda, estão concentrados e fazem tratamento intensivo.

A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal, dentro do programa Último Lance.

Confira lista de relacionados para o confronto:

Goleiros: Elias, Paulo Ricardo e Victor Souza;

Laterais: Diego Matos, Alan Cardoso, Leandro Silva e Marcelo;

Zagueiros: Denilson, Perema, Alisson e Victor Sallinas;

Volantes: Bruno Paulista, Jhonnatan, Marino, Paulinho, Paulo Roberto e Ratinho;

Meias: José Aldo e Ruy;

Atacantes: Danrlei, Laércio, Luan Santos, Marlon, Rafael Grampola, Rildo.