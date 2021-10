Paysandu x Botafogo-PB: QR Code, RG, carteira de vacinação; saiba como será a entrada na Curuzu

A Paysandu recebe hoje, às 20h, o Botafogo-PB pelo quadrangular da Série C e a partida terá a presença da torcida. O papão terá o apoio da Fiel, depois de um ano e sete meses longe. Os portões da Curuzu serão abertos às 16h e fecharão às 19h, uma hora antes do início da partida.

Só terão acesso ao estádio quem tomou as duas doses ou a vacina de dose única contra a covid-19 até o dia 26 de setembro e mediamente apresentação da carteirinha de vacinação e documento oficial com foto

Veja o serviço de jogo de Papão x Belo

VENDA PRESENCIAL DE INGRESSOS

É proibida a venda física de ingressos no dia da partida.

VENDA ONLINE

A venda online de ingressos foi feita pelo site www.futebolcard.com.br e no App da FutebolCard.

ACESSO AO ESTÁDIO

Todos os torcedores devem portar ingresso/e-ticket ou carteirinha física/virtual do Sócio Fiel Bicolor, além do RG e a carteirinha de vacinação comprovando o esquema vacinal completo até o dia 26/09/2021 (vacina de duas doses ou dose única).

NÃO SÓCIOS (E-TICKET)

Como visualizar seu e-ticket:

Passo 1 - Baixe o app da FutebolCard na App Store ou no Google Play e faça seu login;

Passo 2 - Clique no menu no canto esquerdo da tela e selecione “Meus Pedidos”;

Passo 3 - Localize sua compra para a partida desejada e clique no botão E-Ticket.

Importante:

O QRCode somente será disponibilizado quatro horas antes do início da partida.

Para facilitar a leitura do ingresso, a luminosidade da tela do smartphone deve estar em 100%.

Não serão aceitos prints de telas ou e-tickets impressos no acesso ao estádio. Aceitaremos somente os e-tickets visualizados através do aplicativo da FutebolCard.

ACESSO A CARTEIRINHA VIRTUAL DO SÓCIO FIEL BICOLOR (SOMENTE PELO CELULAR)

1 - Faca login com o e-mail e senha no App ou navegador do celular.

2 - Menu três pontos no canto superior direito.

3 - Secretaria virtual - meus dados - dados de acesso - alterar acesso - SIM - cartão de acesso.

4 - Clique no Botão de Acesso.

Observação 1: Caso você tenha sua carteirinha antiga e queira usar para acessar o jogo NÃO há a necessidade de usar a carteirinha digital.

Observação 2: Essa ação anula a sua carteirinha antiga.

Observação 3: Essa ação NÃO anulará sua carteirinha NOVA para aqueles que estão no aguardo do recebimento.

App IOS: Sócio Bicolor

App Android: Sócio Fiel BicolorO