Série C: Após eliminação, Paysandu anuncia valores de ingressos para partida diante do Vitória-BA

A partir desta quarta-feira, o torcedor bicolor poderá fazer a compra para se despedir do time, na última partida pelo quadrangular decisivo da Série C. Os bicolores voltam a campo para o compromisso final diante do Vitória, neste sábado, a partir das 17 horas, no estádio da Curuzu, já sem chances de classificação. Os valores dos ingressos foram definidos em R$ 30 arquibancada e R$ 80 a cadeira cativa.

Os interessados devem procurar as lojas Lobo, as bilheterias da Curuzu e pela internet, através do site futebolcard.net

Este será o último jogo do Papão da Amazônia na terceira divisão nacional. A equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes não conseguiu superar os adversários, embora tenha feito a segunda melhor campanha na primeira fase, e se despede da Série C com apenas três pontos, após vencer o Figueirense na quarta rodada. O adversário baiano ainda sonha com o acesso e precisa vencer fora de casa, além de torcer por um tropeço do Figueirense, que joga contra o ABC, para garantir o acesso à Série B do ano que vem.