Executivo do Paysandu afirma que o clube não fará mais contratações

Em meio uma crise financeira, trocas de treinadores, protesto da torcida, o Paysandu conseguiu a classificação para o quadrangular final da Série C com uma rodada de antecedência. O clube ainda buscou uma nova contratação nessa reta final de competição, mas o executivo de futebol do Papão garante que a equipe está fechada e que encerrou o ciclo de contratações.

Em entrevista coletiva, Albuquerque confirmou que o clube ainda estava atrás de um atleta de Série B, porém o Papão deu por encerrada as chegadas de novos jogadores.

“Estávamos monitorando um último atleta que estava na Série B. O prazo fecha na quarta-feira. Mas nós entendemos que temos hoje as condições e o elenco necessário para levar o Paysandu de volta a Série B do Campeonato Brasileiro”, disse.

De acordo com o site oficial do Paysandu, o técnico João Brigatti conta com 34 jogadores para o restante da Série C, já que o volante Yure, jogador da base, teve uma contusão no joelho e está do restante da temporada.

CONFIRA A LISTA E ATLETAS DO PAPÃO

Goleiros: Paulo Ricardo, Gabriel Leite, André Grandi, Afonso e Adaylton

Zagueiros: Perema, Micael, Kerve, Wesley Matos, Carlão e Yan

Laterais esquerdos: Diego Matos e Bruno Collaço

Lateral direito: Tony

Volantes: Anderson Uchôa, Wellington Reis, Serginho, PH, Willyam e Yure (machucado)

Meia: Alan Calbergue, Victor Diniz, Júlio Cézar, Alex Maranhão, Luiz Felipe e Juninho

Atacantes: Nicolas, Elieton, Flávio, Uilliam Barros, Mateues Anderson, Vitor Feijão, Marlon e Jefinho, Debú