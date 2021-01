Sem forças para reagir, Paysandu perde para o Ypiranga-RS e fica mais um ano na Série C

O Paysandu ficará mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe bicolor fez uma apresentação abaixo da crítica, perdeu por 1 a 0 para o Ypiranga-RS, no estádio Colosso da Lagoa, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E de fato, não mereceu o que seria a última vaga do grupo - a primeira há havia sido conquistada pelo Remo. Embora o time de Erechim tenha vencido, o Londrina conseguiu bater o Remo e ficou com a vaga na Série B.

Primeiro Tempo

No geral, é possível classificar o primeiro tempo como equilibrado. Com cenários favoráveis para os dois lados. O início do jogo foi do Ypiranga-RS. A equipe da casa avançou a marcação e jogou, até os 15 minutos, quase que exclusivamente no campo de ataque. No entanto, o time de Erechim não conseguiu criar uma chance clara de gol, já que os bicolores estavam bem posicionados. Os momentos de perigo se restringiram a bola aérea.

O problema da estratégia alviceleste esbarrava na pouca qualidade na saída de bola. Pelo meio, estava congestionado. Pela lateral, a insistência em Elielton não se mostrou algo frutífero. Com os gritos do treinador João Brigatti, aos poucos, o Papão evoluiu. A saída pela ala esquerda, com Bruno Collaço e Matheus Anderson, rendeu de forma mais satisfatória.

Tanto é que o lance mais perigoso surgiu do setor. Em cruzamento de Matheus Anderson, o goleiro Deivity espalmou para frente. A bola sobrou para PH, que chutou para fora. Foi o momento mais perigoso dos primeiros 45 minutos. O Ypiranga tentou responder com um lance de bola parada, finalizada por Caprini, sem sucesso.

Segundo Tempo

Aos dois minutos da etapa final, em lance veloz, Muriel cruzou para a área e Mossoró, dentro da área, bateu no canto, sem chances de defesa para Paulo Ricardo. O gol obrigava o Paysandu a sair para o jogo.

No entanto, o time pouco teve forças para reagir e, embora Brigatti tenha colocado várias atletas de ataque, o Papão ficou mais exposto do que conseguiu sucesso ofensivo. Pouco criou e passou a impressão de que realmente não merecia o acesso.

FICHA TÉCNICA

Ypiranga-RS 1x0 Paysandu

Brasileirão Série C - 6ª rodada da fase quadrangular

Local: Colosso da Lagoa

Data e horário: sábado (16), às 17h

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (CBF/SP)

Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (CBF/RS)

Gols: Mossoró (2/2°T)

Cartões amarelos: Clayton (Ypiranga) e Wellington Reis (Paysandu)

Ypiranga-RS: Deivity; Muriel, Reinaldo, Luís Eduardo (Douglas) e Zé Mario; Tárik, Clayton e Mossoró (Quirino); Caprini (Leilson), Jean Silva (Revson) e Neto Pessoa (Cristiano). Técnico: Celso Teixeira.

Paysandu: Paulo Ricardo; Tony; Perema, Micael (Jefinho), Bruno Colaço; PH (Serginho), Wellington Reis, Juninho (Alex Maranhão); Mateus Anderson (Marlon), Elielton (Vitor Feijão) e Nicolas. Técnico: João Brigatti.