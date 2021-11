Sem desfalques, Paysandu retorna aos trabalhos após uma semana de folga

O Paysandu retornou aos trabalhos nesta quarta-feira (17), após um período de folga. A equipe se reapresentou durante a tarde, no Estádio Curuzu. De acordo com o clube, os atletas realizaram uma atividade física nos vestiários e apenas os goleiros treinaram no campo. Não há nenhum jogador no departamento médico.

Após eliminar o Castanhal e conquistar a classificação para a semifinal da Copa Verde, o Paysandu deu folga para os jogadores. Vale lembrar que início de novembro, o clube foi eliminado na Série C e perdeu as chances de acesso à Segundona. Desde então, a equipe disputa apenas a Copa Verde.

O time bicolor vai conhecer o adversário apenas no final do mês, após os dois jogos entre Remo e Manaus. A primeira partida quartas de final entre Remo e Manaus, disputada na Arena Amazônia, terminou em 1 a 1. A volta está marcada apenas para o dia 24 de novembro, às 20h30, no Baenão.

O Paysandu volta a campo somente no dia 1º de dezembro, para o jogo de ida da semifinal da Copa Verde, na Curuzu, com a possibilidade ser um Re-Pa. Todos os jogos do Papão na competição terão transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.