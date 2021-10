Segundo melhor visitante da Série C, Paysandu estreia contra o melhor mandante no quadrangular

Na estreia contra o Criciúma-SC, pelo quadrangular da Série C, o Paysandu vai encarar um duelo que traz uma curiosidade interessante. O Papão, segundo melhor visitante da competição, visita o Tigre, melhor mandante. O duelo ocorre no domingo (3), às 18h, no Estádio Heriberto Hulse.

Com quatro vitórias, três empates e duas derrotas em nove partidas longe de Belém, o Paysandu tem 55,6% de aproveitamento como visitante. A equipe bicolor só perde para o Novorizontino, que terminou com cinco vitórias, um empate, três derrotas e 59,3%.

Já o Criciúma terminou a primeira fase com a melhor campanha como mandante e invicto. Foram nove jogos, oito vitórias, um empate e um aproveitamento de 92,6%. Já o Paysandu encerrou a fase com os mesmos números que como visitante.

Questionado sobre a plano de jogo escolhido para o encontro com o Criciúma, o técnico do Papão, Roberto Fonseca fez mistério:

"A estratégia é trabalhada durante a semana, mas ela é guardada para os atletas, para que a gente possa levar na hora do jogo. É uma equipe que é muito forte dentro dos seus domínios. Fez a melhor campanha dentro de casa na Série C. E a gente sabe que quem vencer os três vitória dentro de casa, praticamente crava o acesso. Temos que tirar isso do adversário", disse o comandante.

Criciúma x Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.