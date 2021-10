VÍDEO: Delegação do Paysandu é recebida por torcedores em Florianópolis

O Paysandu já está em Santa Catarina (SC) para enfrentar o Criciúma-SC, na estreia das equipes no quadrangular final do Brasileirão da Série C, marcada para o próximo domingo (3), às 18h, no Estádio Heriberto Hülse. A equipe paraense chegou em Florianópolis (SC) no inicio dessa madrugada e foi recepcionada por torcedores.

Assista

A torcida bicolor esteve presente em Florianópolis para receber a delegação alviceleste no aeroporto, alguns torcedores conversaram com os atletas e seguiram para o hotel. O Papão ainda treina hoje no Estádio da ressacada, do Avaí-SC e em seguida encara uma viagem de ônibus, para a cidade de Criciúma (SC), distante 206 quilômetros da capital catarinense. O último treino ocorre neste sábado (2), à tarde, no CT do Tigre.

Criciúma x Paysandu duelam na abertura do quadrangular final da Série C neste domingo (3), ás 18h, em Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.