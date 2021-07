Santa Cruz encara o Paysandu com paraense, técnico e mais dois atletas ex-Papão

O mundo do futebol gira rápido. Jogadores trocam de clubes várias vezes na temporada e é inevitável não enfrentar sua ex-equipe nas competições oficiais. O Santa Cruz-PE vai encarar o Paysandu, amanhã (3), no Estádio do Arruda, pela Série C, com alguns atletas que já vestiram a camisa alviceleste.

Recém-contratado pelo Tricolor pernambucano, o zagueiro Victor Oliveira, paraense de Conceição de Araguaia (PA), vai enfrentar o Papão, seu antigo clube. Victor defendeu as cores bicolores em 2019 pela Série C, Parazão e Copa Verde. Foram 30 jogos atuando pelo Paysandu e marcando dois gols.

Victor Oliveira saiu do Sampaio Corrêa-MA, na Série B, para jogar a Série C pelo Santa (Jorge Luiz/Paysandu)

Outro paraense que vai encarar o Paysandu é o meia Marcos Vinícius, de 26 anos. Ele nunca jogou em clubes do Pará, porém já defendeu o Náutico-PE, que é a equipe que o revelou, além de Cruzeiro-MG, Botafogo-RJ, Botafogo-SP e também a Chapecoense-SC.

O Santa poderá utilizar outro jogador que passou por Belém e defendeu o Papão. O zagueiro Willian Alves jogou pelo Papão em 2015, atuando em 16 partidas e marcando um gol, até sair para jogar em Portugal.

William Alves teve uma passagem rápida pelo Bicola (Akira Onuma / OLiberal)

Quem também defende as cores da Cobra coral é o Givanildo Oliveira, ex-técnico do Paysandu e responsável por comandar o time bicolor campeão da Série B, tricampeão paraense, campeão da Copa Norte e também da Copa dos Campeões no início dos anos 2000. Givanildo agora ocupa o cargo de diretor técnico de futebol do Santinha.

Givanildo Oliveira (ao centro) comandou o Papão no perído mais vitorioso do clube (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Para fechar o “bonde dos ex-bicolores” está o técnico do Santinha Roberto Fernandes. O comandante esteve à frente do Paysandu na temporada de 2011.

Roberto Fernandes com a camisa bicolor (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Santa Cruz x Paysandu duelam às 19h de sábado (3), no Estádio do Arruda, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time paraense está no G-4 da competição e o Santinha é o lanterna e ainda não venceu na Terceirona. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.