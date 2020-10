Saiba onde assistir Paysandu x Vila Nova-GO pela Série C do Brasileirão

O Paysandu recebe o Vila Nova-GO neste domingo (18), às 18h, no Mangueirão, em jogo válido pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro. Para o Papão é um jogo crucial, já que em caso de derrota, pode entrar na zona de rebaixamento, mas conquistando os três pontos, seque firme na luta por uma das vagas no G-4.

O clube alviceleste não vence há três partidas incluindo um clássico contra o Remo. O técnico Matheus Costa conquistou apenas um empate à frente do Papão e isso vem deixando o clima no Bicola pesado. Na última sexta-feira 16), integrantes de uma torcida organizada do Paysandu estiveram no estádio da Curuzu e conversaram com os jogadores, comissão técnica e membros da diretoria. Atualmente o Papão é o sétimo colocado com 11 pontos, mesma pontuação que o Botafogo-PB, que está na zona de rebaixamento.

Pelo lado do Vila Nova as coisas estão mais tranquilas. Vice-líder com 19 pontos, o Tigre não será ultrapassado nesta rodada, já que o Remo, que também possui 19 pontos perdeu na rodada para o Ferroviário.