'Sai zica!' Nicolas acaba com a seca, Paysandu vence o Santa Cruz e chega à liderança na Série C

Após 15 jogos, enfim a seca de Nicolas terminou. O Paysandu visitou o Santa Cruz-PE na noite deste sábado (3), no Estádio Arruda e derrotou os mandantes por 2 a 1. Nicolas abriu o placar para o Papão no primeiro tempo, Ratinho ampliou no segundo e Pipico descontou nos acréscimos. Com a vitória, o Paysandu chegou à liderança do grupo A da Série C do Brasileiro.

O próximo duelo do Paysandu na Terceirona é no próximo domingo (11), às 18h, contra o Ferroviário-CE, no Estádio da Curuzu. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

A partida

Nos primeiros 10 minutos, o Santa Cruz tentou pressionar e recuperar a bola no meio de campo, para depois explorar os chutes de longa distância e surpreender Victor Souza. Enquanto isso, o Paysandu buscou a bola aérea de Nicolas com cruzamentos dos laterais, porém o artilheiro bicolor vivia isolado na área.

Sai zica!

O cenário foi este até aos 21 minutos, quando o Paysandu adiantou as linhas para marcar a saída de bola do Santa. O zagueiro Junior Sergipano errou o passe e entregou para Nicolas, que só teve o trabalho de dominar e bater de pé direito e abrir o placar.

Esfriou

A partir daí, o Paysandu buscou empurrar a pressão para o adversário. A equipe recuou ainda mais as linhas. Quando recuperava a bola, acionava Nicolas, e o artilheiro chamava a falta. Por outro lado, o Papão ficou sem contra-ataque, com ambos os pontas - Marlon e Robinho - se preocupado mais com as subidas dos laterais rivais.

Segundo tempo

O Santa Cruz voltou para o segundo tempo se lançando ao ataque. No entanto, isso deu mais espaços para o Paysandu, que saia da defesa para o ataque com maior facilidade. No entanto, o Papão não conseguia aproveitar os contra-ataques. Até que veio a mão do técnico Vinícius Eutrópio.

Mudanças tiveram efeito

Com a entrada de Paulinho na vaga de Bruno Paulista, a configuração no meio bicolor mudou. Paulinho e Jhonnatan ficaram à frente da defesa, enquanto Ratinho ganhou mais liberdade. Isso deu mais fluidez ao ataque do Papão.

2 a 0

Até que aos 33, dois jogadores que Eutrópio colocou no segundo tempo tiveram protagonismo na jogada do segundo gol. Paulo Roberto deu um belo passe para Laércio na ponta-direita, que cruzou e Nicolas furou. No rebote da defesa, Ratinho, quase na pequena área, cabecear para o gol.

O susto

Já nos acréscimos, Levi cobrou escanteio para a área, a defesa do Paysandu vacilou, e Pipico descontou. Entretanto, terminou assim: Paysandu 2 a 1.

Ficha técnica

Santa Cruz-PE x Paysandu

6° rodada - Série C

Árbitro: Ilbert Estevam da Silva

Árbitro Assistente 1: Gustavo Rodrigues de Oliveira

Árbitro Assistente 2: Amanda Pinto Matias

Quarto Árbitro: Cesar Pereira Leite

Gols: Nicolas aos 21/1T, Ratinho aos 33/2T (PAY); Pipico aos 46/2T (SAN)

Cartões amarelos: Karl, Madson e Lucas Batatinha (SAN); Jhonnatan (PAY)

Santa Cruz: Jordan; Weriton, Júnior Sergipano, Rafael Castro, Gilmar; Maycon Lucas, Karl (Levi), Bustamante (França); Madson (Pipico), Lucas Batatinha (Rondinelly) e Wallace (Léo Gaúcho). Técnico: Roberto Fernandes.

Paysandu: Victor Souza, Israel, Denilson, Perema, Diego Matos; Bruno Paulista (Paulinho), Jhonnatan (Paulo Roberto), Ratinho (João Paulo); Robinho (Luan Santos), Marlon (Laércio) e Nicolas. Técnico: Vinícius Eutrópio.