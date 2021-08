Ruy comemora gol da vitória sobre a Jacuipense: 'resultado de muito trabalho'

O gol da redenção. Foi assim que Ruy, meia do Paysandu, classificou um dos gols que selaram a vitória bicolor por 2 a 0 na partida contra a Jacuipense neste sábado (14), na Curuzu, pela Série C. O meia, criticado pela torcida marcou de pênalti no último minuto da partida.

"Esse gol foi significado de muito trabalho. Todo mundo sabe que não vivo um bom momento profissionalmente. Esse gol eu dedico à minha família e amigos, que nunca me deixaram de lado. Fico feliz por ter marcado e voltado ao G-4", comentou o atleta.

Ruy foi o personagem da partida, mas não só pelo gol. O jogador, que começou a partida no banco, entrou ainda na primeira etapa, no lugar de Diego Matos, lesionado. O meia de origem atuou na lateral esquerda e soube desempenhar bem a nova função.

"Não sou acostumado (a jogar na lateral esquerda). É uma função bem difícil de fazer, porque não permite falhas. Durante a semana o professor tinha me improvisado na posição e eu acho que consegui representar bem a equipe e ajudar o time sair com a vitória", disse Ruy.

O próximo duelo do Paysandu pela Série C será no próximo domingo (22), contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. A partida, que começa a partir das 18h, terá transmissão lance a lance pelo oliberal.com