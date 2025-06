Rossi acredita que vitória do Paysandu espanta a crise de vez: 'Espero marcar mais uma vez'

O Paysandu entra em campo neste sábado (21), às 18h30, no Mangueirão, contra o arquirrival Remo, com um objetivo claro: transformar o clássico em um divisor de águas na temporada. Lanterna da Série B com apenas sete pontos, o Papão tenta deixar a crise no retrovisor e dar início a uma arrancada no campeonato. Para isso, o time confia no embalo da primeira vitória conquistada na última rodada, diante do Botafogo-SP, sabendo que o clássico vale mais que três pontos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A última vez que Paysandu e Remo se enfrentaram pela Série B foi em 2006. Quase 20 anos depois, o clássico paraense volta à segunda divisão com ingredientes de sobra para um jogaço. Se o Leão quer entrar no G-4 e se consolidar como candidato ao acesso, o Papão vê no duelo uma chance de ouro para virar a chave na temporada.

“Se a gente vence, obviamente a nossa confiança muda totalmente. A gente espanta a crise de vez e vai com mais autoridade para os próximos duelos, principalmente contra o Ferroviário em casa”, afirmou o atacante Rossi, principal referência ofensiva da equipe comandada por Claudinei Oliveira.

O elenco bicolor chega reforçado após a janela extra de transferências, com dez novos nomes que, segundo Rossi, já mudaram o ambiente interno. “A gente espera fazer um grande jogo. Os jogadores que chegaram agora na janela trouxeram ânimo, qualidade principalmente. Então é um Paysandu diferente dos primeiros 10 jogos do campeonato”.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Camisas, ingressos e história: torcedores mostram paixão por Remo e Paysandu]]

[[(standard.Article) A emoção do Re-Pa: Ídolos de Remo e Paysandu relembram como e jogar o maior clássico do Norte]]

[[(standard.Article) Remo e Paysandu se enfrentam na Série B após 19 anos com desfalques; veja prováveis equipes]]

O RexPa deste sábado será o quarto do ano. Até aqui, uma vitória para cada lado e um empate. Para Rossi, o duelo é especial e mobiliza o elenco de forma única.

“Toda vez que tem clássico a gente fica mais ansioso, porque é gostoso jogar RexPa. Os jogadores comentam, é uma semana mágica, porque quando se fala em RexPa, a preparação é diferente, o mental é diferente. Você acorda pensando no clássico”, destacou.

Mesmo em má fase, o atacante pede que o torcedor acredite. “Temos que esquecer que a gente está nessa posição na tabela, porque quando entra pra disputar um clássico, as forças se igualam, não existe favoritismo. O torcedor pode esperar um time que vai buscar o gol do início ao fim.”

O Paysandu vem de um triunfo suado sobre o Botafogo-SP, com gol aos 45 do segundo tempo. A esperança é que a vitória tenha servido como gatilho para uma virada de postura na Série B — e nada melhor do que um RexPa para confirmar isso.

“Espero poder marcar mais uma vez e ajudar o Paysandu a vencer mais um clássico”, completou Rossi.

Clássico com peso de decisão

Além da rivalidade histórica, o duelo deste sábado tem peso de decisão para os dois lados. O Remo, na parte de cima da tabela, vê a chance de colar no G-4. Já o Paysandu, com o pior início de Série B de sua história, precisa de uma sequência positiva para seguir sonhando em escapar do rebaixamento. Na Curuzu, a expectativa é que a vitória sobre o Botafogo-SP e a chegada dos reforços sejam o ponto de partida para uma reviravolta.