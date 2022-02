Ricardinho comemora primeiro gol pelo Paysandu e revela: 'ainda posso render mais'

Tranquilidade. Esse é o sentimento do meia Ricardinho após marcar o primeiro gol com a camisa do Paysandu. O jogador, que chegou a Belém como a grande contratação bicolor para a temporada tem correspondido às expectativas dentro de campo e participado da produção ofensiva do Papão. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (10), na Curuzu, Ricardinho comemorou esse momento iluminado.

"Gratidão enorme. Fiquei me cobrando muito por não ter feito o gol antes. Ontem [quarta-feira, na partida contra o Caeté] surgiu a oportunidade. Fazia tempo que não marcava e aqui já consegui isso no terceiro jogo. Fico contente de ter começado bem o ano", disse Ricardinho.

Ricardinho foi o grande destaque da partida do Paysandu contra o Caeté, que ocorreu na última quarta-feira (9) na Curuzu, em Belém, pela quarta rodada do Parazão. Junto com o atacante Marlon, o meia produziu os gols do Papão no confronto.

Apesar do bom momento no Bicola, Ricardinho disse que pode elevar ainda mais o nível de desempenho individual. Segundo ele, o início no Paysandu foi melhor que o imaginado e, por isso, ele trabalha para chegar com o condicionamento físico em dia para as fases mais agudas da competição.

"Sei que posso render mais e estou buscando isso. Trabalho diariamente para melhorar minha performance. Quando entrar em campo, quero estar sempre com 100% da minha capacidade. Esse início bom no Paysandu aumenta ainda mais a minha responsabilidade para o restante da temporada.

A próxima partida de Ricardinho e do Paysandu pelo Campeonato Paraense será no domingo (13), às 9h30, no estádio do Souza, em Belém. A equipe bicolor enfrenta o Tapajós pela quinta rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com