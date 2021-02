Regularizados para o Parazão: novos jogadores do Paysandu têm nomes publicados no BID

Foram publicados na tarde, desta quinta-feira (25), os nomes de alguns atletas do Paysandu no BID da CBF. Esses atletas já podem estrear com a camisa bicolor no próximo domingo (28) na primeira rodada do Parazão 2021. Estão regularizados: o goleiro Victor Souza; os volantes Denilson e Adriel; os atacantes Ari Moura, Igor Goulart.

O volante Adriel foi o único que teve seu nome publicado na terça-feira (24).