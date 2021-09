Recuperado, volante do Paysandu revela reunião pós-goleada: 'Depositaram total confiança'

O Paysandu vai para o tudo ou nada neste sábado (18), contra o Altos-PI. Na partida, no estádio Albertão, o Papão pode tanto garantir uma vaga no quadrangular de acesso, quanto sair G4. Com uma possíveis cinco desfalques, o técnico Roberto Fonseca teve uma boa notícia, com o retorno do volante Bruno Paulista.

O jogador, recuperado de uma entorse no joelho, revelou uma reunião pós-vexame da goleada sofrida por 5 a 1 para o Ferroviário. Segundo Bruno, a diretoria e a comissão técnica mostraram total apoio aos jogadores, num momento complicado e decisivo:

"Jogadores, quando perdem, ficam triste. Mas a gente tem um elenco muito qualidifcado e forte. Fonseca e a diretoria fizeram uma conversa muito franca e depositaram total confiança . Nós jogadores temos que fazer o nosso papel", disse.

Recuperação

"Estou muito feliz pela minha recuperação, foi uma lesão muito difícil para mim. Estou 100% curado e se consigo jogar 90 minutos ou não, é o tempo que vai dizer. Mas posso falar que sou opção do treinador".

Altos:

"Já jogamos contra eles, não teve muita mudança. É um time organizado, mas a gente não pode pensar em outra coisa. Temos que fazer nosso papel, é o jogo da vida. Mas vamos fazer um excelente jogo".