Quadro tático: Jogando em novo esquema, José Aldo vira destaque do Paysandu na Série C

Sabe aquele esquema tático tradicional, usado por grande parte das equipes Brasil a fora? No ataque, dois pontas e um centroavante. Já no meio, dois volantes e um armador, centralizado. Pois é, esqueça tudo isso. O Paysandu de Roberto Fonseca, enfim, pensou diferente. A mudança na forma de jogar passa pela entrada de José Aldo, jogador que deu outra consistências ao Papão.

Ao contrário do 4-2-3-1, insistido à exaustão por Fonseca durante a Série C, o Payasndu passou a adotar um 4-1-4-1 na última partida, diante do Manaus. À semelhança do rival, o Remo, a mudança tática fez o Papão ter um meio de campo mais consistente. O Quadro Tático desta semana analisa como a entrada de José Aldo tem contribuído com o crescimento do Paysandu na Terceirona.

Equipe mais produtiva

José Aldo, nova contratação e destaque do Paysandu nos últimos dois jogos, tem sido a "estrela" bicolor no meio de campo. Ao contrário dos últimos jogadores que desempenharam funções criativas na equipe do Papão, como Ruy e João Paulo, que eram mais parados em campo, José Aldo é mais proativo e circula por quase todo o setor.

Mas engana-se quem acredita que o bom preparo físico do "novo 10" bicolor se sobrepõe ao talento técnico. Aldo sabe se posicionar bem e engatar passes de qualidade, que deixam os companheiros na cara do goleiro. Exemplo disso foi a assistência para o gol de Rildo, que abriu caminho para a vitória diante do Manaus.

Confira o posicionamento de José Aldo no Papão (Reprodução/O Liberal)

Jogando mais atrás, quase alinhado com Marino na segunda linha de quatro bicolor, Aldo consegue ver o jogo com mais clareza e não sofre tanto com a marcação da defesa adversária. Dessa forma, o jogador escolhe: usa a velocidade para infiltrar, ou conta com a visão de jogo para deixar companheiros em boas condições de marcar.

O próximo desafio de José Aldo no Paysandu será contra o Criciúma, no domingo (4), às 18h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C. A partida terá cobertura lance a lance pelo Oliberal.com.