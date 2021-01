Próximo do Re-Pa, meia do Paysandu tatua pontos turísticos de Belém

Grande parte dos jogadores de futebol curtem tatuagens. Na semana do Re-Pa, um jogador do Paysandu resolveu marcar na pele dois pontos turísticos de Belém.

O meia Alan Calbergue mostrou nas suas redes sociais as suas novas tatuagens. O jogador do Papão tatuou no braço a Praça do Relógio, barcos e o Mercado de Ferro do Ver-O-Peso. A tatuagem foi realizada próximo do aniversário de Belém, que completará dia 12 de janeiro 405 anos.

Alan Calbergue, de 23 anos, é cria das categorias de base do Papão. O jogador já atuou por outros clubes, como Bragantino-PA, Aimoré-RS e Marília-SP. O atleta jogou nesta temporada pelo Sub-23 do Papão no campeonato Brasileiro de Aspirantes. Pela equipe profissional foram 13 partidas vestindo a camisa alviceleste.