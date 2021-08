Presidente e vices do Paysandu participam de reunião na CBF nesta quinta-feira

A diretoria do Paysandu terá um compromisso na próxima quinta-feira (19). O presidente Maurício Ettinger e seus vices Felipe Fernandes e Abelardo Serra estarão visitando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A informada por fontes da Federação Paraense de Futebol (FPF).

A visita ao presidente Coronel Antônio Carlos Nunes de Lima foi intermediada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que e estará representada pelo presidente Adelcio Torres e o vice Maurício Bororó, em pauta a Copa Verde, apresentação da diretoria ao presidente da CBF, além de visita ao presidente da Comissão de Arbitragem Leonardo Garciba e também ao diretor de competições da CBF Manoel Flores.

Os representantes do Papão e da FPF também irão acompanhar o clube alviceleste na partida Volta Redonda-RJ x Paysandu, que ocorre às 18h, do próximo domingo (22), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 13ª rodada do grupo A da Série C. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.