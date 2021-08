Presidente do Paysandu viaja à CBF e discute volta de torcida aos estádios

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou que se reuniu com o presidente da CBF, Coronel Nunes, para decidir sobre o retorno do público aos estádios na Série C do Brasileirão. O encontro, que ocorreu no Rio de Janeiro, sede da entidade, também tratou de outros assuntos, como transmissão da Copa Verde, contribuição financeira aos clubes e antecipação de cotas.

Sobre a volta de público aos estádios, Ettinger disse que uma nova reunião está marcada para o início de setembro, desta vez com representantes de todos os clubes da Série C, para decidir os protocolos a serem seguidos. O presidente do Paysandu disse que, caso a presença de torcedores seja aprovada pela maioria dos presentes, a expectativa é de que a Série C conte com torcedores nos estádios na 15ª ou 16ª rodada.

Sobre recursos, o presidente bicolor disse que pediu formalmente à CBF uma maior contribuição financeira para a Série C. Ettinger disse também que pediu a antecipação de cotas da Copa do Brasil de 2022.

Já sobre a Copa Verde, Ettinger fez um pedido formal para que a competição, que começa em outubro, seja televisionada. No momento, não há nenhuma emissora com os direitos de transmissão do evento. A CBF informou que busca um patrocinador para o campeonato. Dependendo disso, a entidade passará a negociar a transmissão das partidas.

Segundo o presidente do Papão, uma outra reunião está marcada para ocorrer nesta sexta (20), com a diretoria de arbitragem da CBF. Após o encontro, Ettinger embarca para Volta Redonda, onde o Paysandu terá mais um desafio pela Série C, contra os donos da casa. A partida começa a partir das 18h, no estádio Raulino de Oliveira.