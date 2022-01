Presidente do Paysandu pede mudança em horário dos jogos do Parazão

Pouco mais de 6 mil torcedores estiveram na Curuzu, na noite de quarta-feira (26) para acompanhar a estreia do Paysandu no Campeonato Paraense. O público considerado reduzido pela diretoria, levou os dirigentes do Papão a solicitarem junto à Funtelpa, que detém os direitos de transmissão, a alteração nos horários das partidas disputadas em Belém.

Durante a primeira fase do Campeonato Paraense deste ano, o Paysandu terá pela frente quatro jogos em casa, diante da torcida. Mas contar com o apoio total da nação bicolor até o momento não se mostrou possível. Logo na abertura, o Papão enfrentou, em casa, o Bragantino, e venceu com moral por 3 a 1. No entanto, apenas 4.199 torcedores pagaram ingresso, enquanto outros 1.415 sócios e 703 credenciados deram números finais em 6.317 pessoas.

Para a diretoria do Paysandu, o público poderia ser melhor, caso a partida fosse antecipada, ou seja, bem antes das 21h30. “Eu já pedi para a Federação e para a Funtelpa, estamos aguardando a posição deles”, informou à reportagem de O Liberal. Segundo o dirigente, para que o público pudesse comparecer em massa, como de costume, o horário ideal seria às 20 horas, mas a decisão fica à cargo das entidades que organizam a competição.